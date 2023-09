PREDSTAVNIK NAVIJAČA / Novi član NO Dinama: 'Skupština je bila legalna iz jednog razloga, navijači nikako nisu prevareni'

Višemjesečna borba za prevlast u Dinamu okončana je Skupštinom na kojoj su izabrani novi Izvršni odbor i Nadzorni odbor čime je završena upravljačka kriza u redovima hrvatskog nogometnog prvaka. Sedam mjeseci nakon prekinute Skupštine kluba u hotelu Sheratonu, u ponedjeljak je održana nova Skupština na kojoj se struja okupljena oko Damira Zorića nije niti pojavila. Barem njezin veći dio. Novi član Nadzornog odbora Dinama, Saša Pavličić Bekić, koji je predstavnik navijača, prvi put se javno obratio nakon izbora u NO aktualnog prvaka Hrvatske. "Skupština je bila legalna jer je utvrđen kvorum, ako netko misli drugačije može potraživati pravo pred nadležnim tijelima, rekao je na početku razgovora te odgovorio na pitanje o statutu: „Predsjednik Mirko Barišić je jasno i glasno naglasio da se statut mora napraviti, to je kao i Ustav, bez statuta niti jedan klub ne može funkcionirati. Pomoći će i Upravi da ona lakše funkcionira“, rekao je Pavličić Bekić, a zatim odgovorio i na pitanje jesu li navijači prevareni budući da su dobili manje mjesta nego su tražili u NO i IO. „Niti navijači niti članovi nisu prevareni od strane kluba, 'ušli' smo u tijela kluba, radimo svi zajedno na izradi statuta i sudjelujemo u radu kluba". Što je još rekao novi član Nadzornog odbora Dinama pogledajte u prilogu u nastavku.