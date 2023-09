U velikom madridskom derbiju Atletico Madrid je na stadionu Civitas Metropolitano pobijedio Real Madrid s 3-1 nanijevši "Kraljevskom klubu" prvi poraz sezone.

Ova su dva kluba u nedjelju odigrala šesto kolo LaLige u kojem je Atletico odnio pobjedu, a da je to uzburkalo emocije igrača pokazuje i incident koji se dogodio na samom kraju utakmice.

Naime, nova zvijezda Reala Jude Bellingham porječkao se s Cesarom Azpilicuetom nakon što je brutalno nagazio na Angela Correu. Uslijedila su naguravanja igrača, unošenje u lica i žestoke optužbe.

Za vrijeme cijelog tog incidenta trener Atletica, Diego Simeone tražio je za mladog Engleza crveni karton, no na kraju je prošao samo sa žutim.

"Činilo mi se da je to start za isključenje. Išao je podignutom nogom na Correu, to je bila opasna igra. Moram vidjeti snimku pa ću biti sigurniji“, rekao je Simeone odmah nakon utakmice.

Na terenu su padale teške optužbe, a čitači s usana otkrili su što su si Bellingham i Azpilicueta dobacivali.

"Je li to ta vaša poštena igra", Azpilicueta je vikao na engleskog veznjaka, a on mu je na to dobacio: „Poštena igra? O čemu pričaš!? Ma, daj čovječe, izbacio si loptu četiri puta izvan terena kako bi ukrao vrijeme.”

Bellinghamov start na Correu izgledao je poprilično bolno, ali težina ozlijede još nije poznata. Klub je zabrinut za njegovo stanje koje će uskoro biti procijenjeno.

Na ljestvici LaLige Atletico se nalazi na 5. mjestu s osam bodova, dok je Real trećeplasirani s 15 bodova.

