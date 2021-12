Navijače Osijeka prije nekoliko dana šokirala je vijest da njihov najbolji igrač Petar Bočkaj karijeru nastavlja u Dinamu. Najbolji lijevi bek lige je za otprilike 2.2 milijuna eura prešao u redove aktualnog prvaka, a Nenad Bjelica će dobiven novac odmah uložiti u pojačanje za lijevu stranu, koja je sada opasno oslabljena odlaskom Bočkaja.

Bjelici je sada primarno osnažiti lijevi bok, a rješenje je možda već i pronašao. Iako se spominjalo ime Kristijana Lovrića iz Gorice, ispalo je da je on ipak malo preskup za Osijekove financijske mogućnosti, ali zato Dinamov talentirani 22-godišnjak, Dario Špikić, nije.

Nije skup, ali ima opasan ugovor

Špikić je stigao u Dinamo ovoga ljeta, ali se nije uspio nametnuti niti kod Damira Krznara, a čini se da nije u planovima novog trenera Željka Kopića. Odigrao je tek nešto više od 600 minuta u 15 utakmica i zabio je samo jedan gol, ali većinu utakmica odigrao je na desnom krilu, što mu nije prirodna pozicija jer inače okupira baš lijevo krilo, no u Dinamu je na toj poziciji dosta velika gužva i to je mjesto rezervirano za Mislava Oršića, pa je tako Špikić marginaliziran.

Špikić je vrlo dobar krilni igrač što je dokazao još u Gorici za koju je odigrao 52 utakmice te je zabio sedam golova i upisao šest asistencija. Odšteta za Špikića ne bi trebala biti prevelika s obzirom na to da vrijedi 1.8 milijuna eura, a treba uzeti u obzir kako je u Dinamu on očito višak. No, problem bi mogao biti njegov ugovor jer on vrijedi sve do lipnja 2026. godine i na Dinamo je zapravo hoće li ga pustiti ispod cijene ili će baš taj ugovor masno naplatiti.