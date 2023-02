Bivši španjolski nogometaš i trener Marcos Alonso Pena, koji je igrao za Barcelonu i Atletico i trenirao brojne španjolske klubove, preminuo je u četvrtak u 63. godini života nakon duge borbe s teškom bolešću.

Alonso je igrao na poziciji krilnog igrača. Ponikao je u Real Madridu, ali nikada nije zaigrao za seniorsku momčad Kraljevskog kluba. Najdublji trag ostavio je u Barceloni, za koju je igrao pet godina (od 82' do 87') i Atleticu čiji je dres nosio u dva navrata (od 79' do 82' i 87' do 89'). Za španjolsku reprezentaciju nastupio je 22 puta i zabio jedan gol.

Tri generacije

Obitelj Alonso jako je specifična u nogometnom svijetu jer su tri generacije nastupale za Barcelonu.

Dres katalonskog giganta nosio je i najstariji Alonso, Marcos Alonso Imaz, a sin Marcosa Alonsa Pene koji se zove - Marcos Alonso član je aktualne momčadi Barce.

Najmlađi Marcos Alonso stigao je u Barcu prošloga ljeta iz engleskog Chelseaja, a taj transfer navodno je jako obradovao njegovog oca.