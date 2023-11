STRUČNJAK OBJASNIO / Nogometaši se sve češće teško ozljeđuju, kako stati tome na kraj? 'Ponekad biologija popušta'

Nogometnih natjecanja sve je više, kalendar je nemilosrdan, vremena za oporavak sve je manje a to znači - teške ozljede. Ivan Perišič, Mislav Oršić, Dario Melnjak - svima su otkazali prednji križni ligamenti koljena. Zašto svjedočimo velikom porastu ozljeda govori nam Damir Hudetz, predstojnik Klinike za ortopediju Specijalne bolnice Sv. Katarina koji spašava vrhunske karijere i to nakon iste operacije kroz kakvu su prošli i Vatreni - Oršić i Perišić. „Moderni gladijatori su zbog toga što se bore bespoštedno. I dalje ostavljaju srce na terenu ali ponekad to nije biološki opravdano i ponekad biologija popušta i to ponekad postaje sve češće. Tvrda podloga, to je jedan od češćih uzroka, ozljeđivanja, umjetne podloge, umjetne kopače koje omogućavaju bolje performanse, bolje trčanje ali nisu u skladu s našim biomehaničkim kretanjem“, rekao je Hudetz. Vratit se jači - itekako je moguće. S ovom noćnom morom suočili su se i Nikola Moro, ali i dvaput Marko Pjaca i danas ponovno igraju na razini i nova-stara imena su u reprezentaciji. „Kad kažemo da je netko spreman onda znači da je spreman i za trening i za natjecanje i obično to bude u prosjeku između 6 i 9 mjeseci“, zaključio je Hudetz.