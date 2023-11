Nogometnu reprezentaciju Izraela očekuje gostovanje i prijeteljska utakmica na Kosovu.

Iz mjeseca u mjesec Voyo donosi jedinstveno borilačko iskustvo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 13 ove subote, 4. studenog, stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo od 20.00 u prijenosu UŽIVO

Izraelci su za tu utakmicu pozvali svog prvog golmana Omrija Glazera (27) , koji brani za Crvenu zvezdu, no izgleda kako se on tamo neće pojaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glazera, naime, Zvezda ne namjerava pustiti na tu utakmicu, s opravdanjem kako samo dan ranije igraju protiv Železničara iz Pančeva u 15. kolu srpskog prvenstva. Poziaju se na pravilo UEFA-e prema kojemu klub nije obvezan pustiti igrača na prijateljsku utakmicu.

Foto: FNC - VOYO Foto: FNC - VOYO

Izraelski One objavio je da se Zvezda boji za sigurnost svog igrača na Kosovu, no to je klub demantirao.