Ovih dana glavna tema medija u Velikoj Britaniji je uhićenje poznatog nogometaša Evertona koji je osumnjičen za pedofiliju. On je sada pušten na slobodu uz jamčevinu, a The Sun tvrdi kako ga je supruga napustila trajno i otišla svojim roditeljima.

The Sun nema potvrdu je li ga supruga ostavila zbog toga što je osumnjičen za gnjusne radnje ili se samo sklonila od javnosti i iz straha da joj se nešto ne dogodi. The Sun isto tako tvrdi kako je igrač nakon što je pušten prebačen u "sigurnu kuću", a da su mu tamo došli roditelji i sestra koji mu pružaju podršku.

Klub ga je suspendirao

"Službenici su uhitili 31-godišnjaka u petak, 16. srpnja 2021. zbog sumnje na pedofiliju. Osoba je puštena na slobodu uz jamčevinu", potvrdila je policija iz Manchestera.

Everton je potvrdio kako je njihov nogometaš trenutno suspendiran. "Klub može potvrditi da je suspendirao igrača prve momčadi dok traje istraga policije. Klub će i nastaviti pružati podršku vlastima i zasad se neće oglašavati", objavio je Everton na službenim stranicama.

Javnost već danima nagađa o kome je točno riječ, ali identitet nogometaša ne smije se otkriti dok traje istraga. Kako je riječ o 31-godišnjaku i to je potvrdila policija, Everton ih u ekipi ima samo dvojicu, a prema izvorima u engleskim medijima to nije Fabian Delph, dakle on je, prema svemu sudeći, nevin.