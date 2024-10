Noćna mora slavnog nogometaša: 'Prate me kriminalci, ovo me tjera na povraćanje'

Juan Jesus (33), branič talijanskog velikana Napolija, otkrio je da se ne osjeća sigurno u Napulju.

Jesus, bivši brazilski reprezentativac, je za Napoli potpisao 2021. godine, a sada je putem društvenih mreža otkrio da se ne osjeća sigurno u gradu u kojem živi.

Poručio je da mu je slomljeno staklo na automobilu te da je pronašao nekoliko uređaja za praćenje.

"Nakon što me skoro mjesec dana prate, danas su mi pokušali oteti auto. Kako je ovo grozan osjećaj. Ovo me tjera na povraćanje. Večerašnji događaj je samo šlag na tortu. U posljednjih mjesec dana pronašao sam pet mini-uređaja za praćenje vozila na svom automobilu. Samo saznanje da ti kriminalci znaju gdje živim me ne čini mirnim. Nažalost, više se nikad neću osjećati sigurno u ovako prelijepom gradu. Znam da materijalne stvari nisu bitne, ali saznanje da je neki stranac provalio u moju privatnu imovinu čini da se osjećam nesigurno i užasno", otkrio je.

Jesus je karijeru započeo u brazilskom Internacionalu, iz kojega 2012. godine odlazi u Inter. Četiri godine kasnije potpisao je za Romu, a nakon pet sezona u Rimu, 2021. godine, stigao je u Napoli s kojim je 2023. postao prvak Italije.

