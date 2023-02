Bivši austrijski reprezentativac Volkan Kahraman ubijen je u srijedu na ulici u Beču i to od strane najboljeg prijatelja Orhana S.

Prvo usmrtio Kahramana, a potom je izvršio samoubojstvo.

Šokirani građani su se okupili oko tijela, a potom su shvatili da se radi o bivšem nogometašu. Kahraman je igrao za brojne klubove, od Excelsiora, Trabzonspora, Austrije Beč, LASK i mnoge druge. Za Austriju je odigrao tri utakmice, a igrao je na poziciji veznog igrača. Nakon igračke karijere, okrenuo se poslu menadžera.

'Noć prije sam ih vidio zajedno'

Sada je otkriven motiv za taj srtavičan zločin i radi se o - ljubomori. Potvrđeno je da su Kahraman i njegov ubojica bili dobri prijatelji, a sada su neki austrijski mediji objavili da je bivši nogometaš imao oferu s Orhanovom suprugom i da je on za to doznao te se odlučio obračunati s njim.

Sastali su se u jednom kafiću u Beču gdje je došlo do sukoba, ali prema svjedocima, ništa nije upućivalo na to da će doći do ovakve tragedije. Nakon razgovora su napustili kafić, izašli na ulicu, a onda je Orhan izvukao pištolj i pucao Volkanu u glavu.

Da sve bude još gore jedan njihov zajednički prijatelj, bivši nogometaš Veli Kavlak, noć prije ih je vidio zajedno i ništa nije upućivalo na to da bi se ovo moglo dogoditi.

"Šokiran sam, noć prije sam ih vidio zajedno. Ne mogu vjerovati što mse dogodilo", ispričao je Kavlak.