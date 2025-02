Njemu se čak ni Ibrahimović ne usudi ništa reći: 'Kako da mu netko govori...'

Zlatan Ibrahimović kroz cijelu je svoju nogometnu karijeru bio na glasu kao igračina s karakterom. Rijetko kad mu je netko proturječio, a i kad je brzo je od Zlatana stigao i odgovor. S punim je pravom bio 'bahat' i samopouzdan s obzirom na njegovu igru na terenu, međutim izgleda da postoji jedan igrač kojem čak ni Ibra ne želi ništa reći.

Riječ je o Rafaelu Leau, portugalskom reprezentativcu i trenutačno igraču AC Milana, za kojeg mnogi govore da je jedan od najboljih napadača na svijetu. Iako s Milanom ima ugovor do 2028. godine, često ga se povezuje s odlaskom iz kluba.

Velik broj klubova spreman je za njega izdvojiti ogroman novac, ali cilj Rossonera je zadržati ga u svojim redovima. Upravo zato Ibrahimović prema njemu ima veliko poštovanje i iznimno ga cijeni. Nije mu namjera da Leaa kritizira niti on niti itko drugi.

"Svi pričaju o Rafaelu Leau i svi žele da mu sufliraju kako da igra. On je za nas među najboljima na svijetu i kako da mu neko govori kako treba igrati?", objašnjava Ibrahimović pa dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možete mu reći o taktici, ali ne govorite mu kako da igra. On je taj koji treba objasniti kako se to radi. S razlogom je u Milanu. On je među najboljim na svijetu. Ne pitajte mene previše, što i kako on treba. On to zna najbolje sa i bez lopte."

Portugalac je član Milana od 2019. godine i s Rossonerima je upisao 244 utakmice u kojima je postigao 67 golova i 57 asistencija. S talijanskim prvoligašem osvojio je i prvenstvo i Superkup Italije pa je zasigurno klubu jedini cilj zadržati Leaa na San Siru.

POGLEDAJTE VIDEO: Čekaju nas u utorak navečer iznimno zanimljivi uzvratni susreti nokaut runde

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa