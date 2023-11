Kakvi dani za Nenada Bjelicu. Osječki nogometni trener je u nedjelju službeno preuzeo Union Berlin, prošlosezonsko nogometno osvježenje koje je fantastičnom sezonom i visokim plasmanom u njemačkom nacionalnom prvenstvu osigurao nastup u ovoj sezoni u skupini elitne Lige prvaka, međutim, ove sezone Union i nije baš hit... Ovaj radnički berlinski klub je u posljednje vrijeme nanizao loše rezultate, pao na pretposljednje mjesto Bundeslige te posljednje u skupini C Lige prvaka. Stoga, Bjelicu čeka težak posao i okruženju koje uvijek ima visoke ciljeve, jer se ipak radi o Nijemcima...

Stresan tjedan

Berliner Zeitung je nakon prvog treninga hrvatskog stručnjaka najavio kako ga "očekuje stresan tjedan", ali i naveo da je "vratio veselje" u sastav. Union u srijedu u 21 sat gostuje u Portugalu kod Brage, s kojom će se boriti za treće mjesto skupine Lige prvaka koje na proljeće vodi u Europa ligu. U subotu ga, pak, očekuje gostovanje kod Bayerna u sklopu 13. kola Bundeslige. Spomenuti medij piše:

"Nenad Bjelica je zajedno sa sinom Lukom, koji je pratio svog oca, u ponedjeljak ujutro nešto iza 10.30 sati prvi put ušao na trening FC Union Berlina, a večer prije, nakon predstavljanja predstavnicima medija, pokazan mu je interijer stadiona i svog radnog mjesta te je upoznao i prve djelatnike kluba. Upoznavanje je ključna riječ u ovih prvih nekoliko dana. Za novog trenera to se mora održati negdje između prvih treninga na putu do utakmice Lige prvaka u srijedu navečer (21 sat) u Bragi i bundesligaškog nastupa kod FC Bayern Münchena u subotu (15:30 sati) i ne može se dovršiti unutar ovog tjedna. Mogao si je 52-godišnji Hrvat olakšati i pričekati sljedeći tjedan da potpiše ugovor. Bjelica je, međutim, odabrao baš ovaj trenutak za novi zadatak i to bitan.

"Uopće nemam problema s tim, imao sam ovakve teške utakmice i izazove dovoljno često u karijeri", rekao je na svom predstavljanju u nedjelju.

“Svakako nemamo puno vremena za neke veće promjene do srijede ili subote. Ali dobit ću predodžbu o tome što momčad ima, što mogu učiniti u ovakvim utakmicama, gdje je mnogo moguće", navodi u tekstu Berliner Zeitung.

Upoznavanje s momčadi

Njemački medij ističe kako će Bjelica ponajprije morati upoznati momčad, a za što neće imati puno vremena s obzirom na dvije zahtjevne utakmice.

Berliner Zeitung navodi kako je Bjelica razgovarao s kapetanom Christopherom Trimmelom i njegovim zamjenikom Ranijem Khedirom. "Ostat će tajna što je Bjelica u krugu rekao svojim igračima", stoji u tekstu.

Nijemci prenose izjavu Bjelice. "Svatko tko će kvalitetno raditi, imat će najboljeg prijatelja u Nenadu Bjelici. Onaj tko to ne učini, imat će problema", izjavio je Bjelica, a Berliner Zeitung smatra da je to vjerojatno "jasna poruka igračima poput Sheralda Beckera i Davida Fofane, koji su u prošlosti bili nezadovoljni".