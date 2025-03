Nizozemci oduševljeni Perišićevom golgeterskom formom: 'Čini se kao da to radi lakoćom'

Odlazak Ivana Perišića u PSV pokazao se kao pun pogodak jer hrvatski reprezentativac briljira u dresu nizozemskog prvoligaša. Oživio je Perja svoju karijeru nakon velike ozljede i n prestaje trpati posljednjih tjedana. Prvo je zabio Juventusu u Ligi prvaka, apa isto nastavio na gostovanju protiv Arsenala, a golgetersku formu je nastavio u prvenstvu gdje je zabio i asistirao u 3-0 pobjedi nad Waalwijkom.

Vatreni je tako najavio kako je spreman za okršaja s Francuzima u Ligi nacija, a izbornik Dalić može samo zadovoljno trljati rukama. A trljaju i Nizozemci rukama koji su oduševljeni igrama Perišića, a dan nakon trijumfa nizozemski mediji 'cvrkuću' hvalospjevima o genijalnosti Perišića

"Zabio je kako on to zna. On je sposoban udariti loptu brzo i precizno čim se pojavi mala rupa, a sad je između obrambenih igrača domaćina mogao stati i brodski kontejner pa se činilo da je posao obavio lakoćom", pišu nizozemski mediji

Procvat Vatrenog u Nizozemskoj I dalje traje, a od kad je stigao iz Hajduka Perja je već na devet golova i isto toliko asistencija u dresu nizozemskog prvoligaša. Pobjedom u nedjelju PSV se priključio u borbi za naslov prvaka Ajaxu koji im bježi pet bodova s utakmicom viška. Težak je zadatak pred klubom iz Eindhovena, ali s ovako raspoloženim Perišićem imaju još vremena stići i rivale.

