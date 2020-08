Perišić je u završnici Lige prvaka postao standardni član Flickove prve postave

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić bio je važan kotačić u posljednje dvije utakmice Bayerna u Ligi prvaka u kojima su se Bavarci prometnuli u najveće favorite elitnog europskog natjecanja.

Perišić je svima pokazao da može igrati na zavidnoj razini, no njegova je budućnost još uvijek neizvjesna. Na posudbi je iz Intera, no još se uvijek ne zna gdje će igrati sljedeću sezonu. Odgovor na to pitanje ponudio je jedan od najvećih stručnjaka za transfere na svijetu Fabrizio Romano. Perišića, naime, sad odjednom žele i Bayern i Inter, što nije bio slučaj prije nekoliko mjeseci.

20-25 milijuna eura

“Imamo nove vijesti o Ivanu Perišiću. Bayern je dogovorio sastanak s Interom nakon Lige prvaka kako bi odlučili o budućnosti Ivana Perišića. Inter je u njegovu posudbu ugradio opciju da ga Bayern otkupi za 20 milijuna eura, no ta je opcija istekla prije dva mjeseca. Sad Bayern mora pregovarati s Interom kako bi došli do dogovora. Inter želi najmanje 20 milijuna eura, a možda će njegova cijena doseći i 25 milijuna”, rekao je Romano u svom izvještaju za CBS Sports.

“Ako se ipak ne uspiju dogovoriti, Antonio Conte bit će sretan ako ga može zadržati u Interu. No Bayern će napraviti sve da bi ga otkupio i potpisao s njim ugovor na duže vrijeme”, zaključio je Romano.

Perišić je u završnici Lige prvaka postao standardni član Flickove prve postave. Iza sebe je na klupi ostavio mlađeg Kingsleya Comana za kojeg su svi mislili da će igrati prije njega. Hrvatski reprezentativac igra odlično, no treba imati na umu da će u Bayern sljedeće sezone stiži Leroy Sane koji također igra njegovu poziciju.