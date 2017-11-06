{NOINDEX-NOFOLLOW} NISU SVI SRETNI ZBOG ODLASKA CARRILLA: 'Jedan je od najboljih trenera s kojima sam radio' - Net.hr
'Jedan je od najboljih trenera s kojima sam radio'

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Joan Carrillo smijenjen je u ponedjeljak s funkcije trenera Hajduka, a premda je velik dio navijača zadovoljan takvom odlukom, nisu svi oko splitskog kluba sretni.

6.11.2017.
15:32
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
U popodnevnim se satima na društvenim mrežama oglasio trenutno ozlijeđeni Hajdukov napadač Marko Futacs (27) koji ne krije da mu je žao zbog Carrillova odlaska. Nije to ni čudno s obzirom da je pod španjolskim stručnjakom igrao najbolji nogomet u karijeri.

Uskoro se vraća na teren

Futacs je u ljeto prošle godine došao na Poljud i odradio sjajnu sezonu. Prvenstvo je okončao s 18 postignutih pogodaka i kao najbolji strijelac lige što je Hajduk čekao punih 25 godina, odnosno od Ardiana Koznikua.

"Nemam puno toga za reći... Jedan od najboljih s kojima sam radio. Hvala na svemu", napisao je Futacs na Instagramu uz fotografiju s Carrillom.

Mađar se, inače, ozlijedio početkom kolovoza, stradali su mu ligamenti koljena. Uskoro bi se trebao vratiti u puni pogon, ali dočekat će ga drugi trener.

HajdukMarko FutacsJoan Carrillo
