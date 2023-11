Hrvatska u subotu igra pretposljednju kvalifikacijsku utakmicu za plasman na Europsko prvenstvo 2024. godine, a protivnik je Latvija. Prije posljednjeg treninga u Rigi, na press konferenciju za novinare došli su Luka Modrić i Zlatko Dalić.

''Nismo se nadali da ćemo biti u ovoj situaciji, ali dogodilo se što nitko nije očekivao niti priželjkivao, treba zaboraviti što je bilo u prošlo ciklusu te pokušati odigrati dvije prave utakmice. Imperativ su pobjede, a nadamo se da će nam se poklopiti rezultati kako bi se plasirali na EURO. Moramo odigrati protiv njih kao i u Rijeci, takva mora biti pristup i igra, vjerujem da to možemo ponoviti'', rekao je na početku kapetan Luka Modrić.

Vezano uz brojne izostanke kazao je: ''Vjerujem da će nam to biti samo dodatan motiv. Svi su oni bitni za našu igru, a mi ih moramo nadoknaditi. Dobro smo trenirali pet dana, dobro je što smo duže skupa, vjerujem da to što smo radili možemo pretočiti na teren u ove dvije utakmice.''

Vatrenima treba pomoć drugih momčadi iz skupine…

''Armenija je s pobjedom i dalje u igri za Euro. Sve je otvoremo. Ima kvalitetu, dobrih igrača koji mogu jednim potezom riješiti utakmicu, bit će zanimljva utakmica njih i Walesa. Wales je također dobar, bio je aut od svega, a sada je u igri. No, moramo imati fokus na nas, da se ne bismo poskliznuli opet ako budemo previše mislili na druge utakmice.''

Marko Pjaca vratio se u reprezentaciju nakon pet godina: ''Definitivno mi je drago što je opet s nama. Zna se koliko je bio važan i velik za nas prije ozljede. Sretni smo što je opet s nama, imao je nekolio teških godina boreći se da se vrati. Izabrao je pravi put došavši u ekipu koja se bori za vrh u Hrvatskoj, ima prostora, vidim ga dobrim, trenira dobro, bit će nam od pomoći ako mu izbornik ukaže šansu.''

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Utakmica se igra na dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata…

''Bilo bi lijepo da taj dan obilježimo s pobjedom i napravit ćemo sve da tako i bude.''

O izostanku Kovačića...

''Vidjet ćemo, odnosno vi ćete vidjeti kako će to biti sutra, mi već znamo, haha. S Mateom već dugo igram, odlično se poznajemo. Broz, on i ja funkcioniramo dosta dobro, iako se to ne bi reklo po zadnjem ciklusu. Naravno da je njegov izostanak veliki hendikep, ali pokušat ćemo ga nadomjestiti na najbolji mogući način i doći do pobjede.''

Kapetan je upitan i o eventualnom strahu od Latvijaca, a na to je rekao: ''Nemamo straha. Došli smo odigrati što bolju utakmicu i pobijediti. Naravno da respektiramo Latviju, kao i svakog našeg protivnika, sigurno će napraviti sve da nam otežaju, tako da ćemo morati biti sto posto unutra.''

Nakon kapetana - izbornik

Zatim je na red došao Zlatko Dalić.

Prvo su ga pitali je li razgovarao sa Tomislavom Stipićem, trenerom koji je već nekoliko godina u latvijskim klubovima:

''Popričali smo, ali ne o Latviji niti puno o nogometu'', kratko je kazao Dalić.

Na pitanje o tome očekuje li pomoć Armenaca protiv Walesa...

''Ne razmišljam o tome, nisam fokusiran na njih nego na nas i da mi obavimo svoj posao. Mi moramo uzeti šest bodova, došli smo po tri boda. Možda će rezultat iz Erevana djelovati u nekom smjeru prema nama jer znat ćemo ga, budući da igraju ranije.''

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Obzirom da tri dana nakon Latvije slijedi Armenija, izbornik je upitan hoće li odmarati igrače...

''Nećemo razmišljati o Armeniji, nama je Latvija najvažnija utakmica, to nam je jako bitno, nema smisla kalkulirati. Želimo da svi budemo fokusirani, ne odmaram nikoga. Ali svjestan sam da Ivanušec i Kramarić dugo nisu igrali, nemaju minutažu, moramo ih spasiti i sačuvati koliko god možemo za Armeniju. Ne razmišljamo o Armeniji nego o njima koji dugo nisu igrali.

Tko mijenja Kovačića? : ''Velika je šteta da smo izgubili Sučića, bio je u prvom planu da on bude taj. Sad je i on otpao zbog zdravstvenih tegoba, igrat ćemo više napadački, bit će dva vezna i polušpica. Spremamo se igrati drugačije kad već nema Kovačića.''

Izbornik je svjestan da neće biti lako...

''Imamo respekt prema protivniku, pogotovo što igra doma. Turci su teško ovdje dobili, Armenija izgubila... Moramo biti strpljivi, bit će potpuno drugačija utakmica nego u Rijeci. Teža, napornija. Oni su primili većinu golova u zadnjih 15 minuta. Psihološka priprema je jako bitna.''

Hoće li igra biti prilagođena Anti Budimiru?

''Mora biti. Kad su igrali Musa i Beljo govorio sam da ekipa nije igrala za njih, u dvije utakmice nismo stvorili šansu, za takvog napadača moramo napraviti pas i centaršut, bez toga neće biti na nivou. Cijela igra se mora na to fokusirati. Stanišić to može raditi jako dobro. Cijela ekipa mora biti bliže golu, okomitija, moramo prolaziti jedan na jedan, uzeti više rizika. Lopte smo davali natrag, kad je zablokiran vezni red, nismo imali rješenja. Tražim od igrača da pokušavaju, da uzmu rizik, igraju jedan na jedan, moramo zabiti gol.

Za Budimira je dobro što je u formi, tražio sam napadača za budućnost, ali nitko nije pokazao više od Budimira. Očekujem da opravda povratak u reprezentaciju.''

O Latvijcima je za kraj rekao: ''Oni djeluju dobro kao ekipa, opasni su u tranziciji, imaju dobrog visokog napadača, imaju energiju, dobro se brane, a jaki su u prekidima.''