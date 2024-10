Bijeli nove bodove love u Varaždinu: 'Hajduk je drugačiji nego što je bio prošlih godina'

U 12. kolu SuperSport HNL-a, NK Varaždin ove će nedjelje ugostiti splitski Hajduk, a trener Varaždinaca Nikola Šafarić u četvrtak je izjavio da će utakmica biti zahtjevna, ali se nada da će je odigrati dobro, kao i sve dosadašnje na vlastitom terenu.

Varaždin koji je trenutno četvrti na prvenstvenoj ljestvici dočekuje lidera prvenstva nakon što je u prošlom kolu osvojio bod na Rujevici.

"Pozitivan rezultat u gostima uvijek je dobar, pogotovo protiv jake Rijeke. Imali smo trenutke gdje smo možda mogli doći do sva tri boda, ali jako je bitno da smo se opet prezentirali na dobar način i da smo se nametnuli kroz igru, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je Šafarić na konferenciji za novinare.

Dodao je da će nedjeljna utakmica biti slična onoj s Rijekom te da Hajduk nije slučajno vodeća momčad prvenstva.

"Jako su kompaktni i odgovorni, cijela momčad i to im je najveća snaga, kroz individualce koje imaju i kroz koje uvijek mogu riješiti utakmicu. Livaju ne trebam posebno spominjati, koliko im on znači. Bit će to zahtjevna utakmica, ali igramo kod kuće, dosad smo sve utakmice kod kuće odigrali na visokom nivou i nadamo se da će takva biti i ova”, kazao je trener i sportski direktor Varaždina.

Dodao je da Varaždin trenutno ima dosta problema s ozlijeđenim igračima, ali da će se 'nekako skrpati, kao i uvijek'.

"Bit ćemo mi dobri u nedjelju. Hajduk kao i svaki put ide na pobjedu, prvi su, sve je već poznato, ništa novo, slično je bilo i prošle godine, jedino što je Hajduk drugačiji nego što je bio prijašnjih godina. Nisu sada toliko u euforiji, koliko su usredotočeni na svaku utakmicu i vidi se da su puno naučili kroz prijašnje godine i izgledaju najzrelije dosad", rekao je Šafarić.

Mario Marina, igrač sredine terena, također je optimističan uoči susreta s Hajdukom.

"To je organizirana, disciplinirana ekipa, igra se na rezultat, ali mi igramo doma i mislim da su šanse pedeset – pedeset", izjavio je Marina.

Utakmica se igra na Gradskom stadionu u Varaždinu u nedjelju, 3. studenoga, od 17.30.

