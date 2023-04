Nastavlja se Liga prvaka, a danas se igraju prva dva četvrtfinalna dvoboja. Na Etihadu je centralna utakmica, barem prema jačini suparnika - Manchester City i Bayern iz Munchena, dok će u drugom u Lisabonu snage odmjeriti domaća Benfica i Inter Marcela Brozovića. Obje utakmice počinju u 21.00 i nema sumnje, očekuje nas spektakl.

Inter prošao kao drugi u grupi C

Upravo su nam na taj način najavili večerašnje dvoboje Nikola Jurčević i Branko Strupar. Inače, obojica su specijalisti za engleski nogomet, ali itekako su upućeni u sva nogometna zbivanja...

Inače, Inter je četvrtfinale izborio osvajanjem drugog mjesta skupine C u kojoj je bio s Bayernom, Barcelonom i Viktorijom Plzen, nakon čega je u osmini finala bio bolji od Porta (1:0, 0:0).

Benfica uvjerljiva

Benfica je, pak, bila iznimno uvjerljiva među posljednjih 16 u ogledima s Club Bruggeom (2:0, 5:1), a prije toga je osvojila skupinu H ispred Paris Saint-Germaina, Juventusa i Maccabija iz Haife. Nema sumnje, portugalski sastav pravi je izazov za sve.

City goropadan

Manchester City je osvojio grupu G ispred Borussije Dortmund, Seville i Kopenhagena, a onda nakon 1:1 iz prve utakmice osmine finala deklasirao RB Leipzig sa 7:0 za plasman među posljednjih osam u natjecanju.

Bayern bez poraza

Bayern je u fazi šesnaestine finala s 1:0 i 2:0 bio bolji od francuskog prvaka Paris Saint-Germaina, a prije toga savršeno je odradio posao u skupini C sa šest pobjeda iz isto toliko utakmica s Interom, Barcelonom i Viktorijom, uz razliku golova 18:2. Bavarski stroj itekako zna kako srušiti velikane, jer je i sam veliki klub...

Nikola Jurčević: 'Utakmica na Etihadu je finale prije finala'

Popularni Jura ima riječ:

"Za utakmicu na Etihadu možemo reći kako je to skoro pa finale prije finala, izraz koji se često zna upotrijebiti kad se prerano sretnu dva velika kluba kao što su Man City i Bayern. To je posebno zanimljiv dvoboj iz razloga što je sad i Tuchel preuzeo Bayern Munchen. Tuchel je, u principu, učenik Pepa Guardiole i na neki način preferira sličan nogomet i gaji. Po nekoj svojoj kvaliteti i klasi, radi se o dvije podjednake ekipe, s tim što bi ipak neku prednost dao Cityju zbog toga što imaju jednog igrača kakvog nema niti jedan klub u Europi - a to je Erling Braut Håland. U svakom slučaju, čeka nas jedan veliki spektakl. Erling Braut Håland je mašina za golove. Vidjeli smo protiv Leipziga kako to izgleda kad je on razigran kao i City. Vidjeli smo i što se događa u Bayernu koji s pravom nosi naziv, nadimak - FC Hollywood. Smijenili su Juliana Nagelsmanna kad je još uvijek bio u borbi za sva tri trofeja. To najbolje govori o tim visokim kriterijima kojeg u klubu imaju", priča nam Nikola Jurčević.

Branko Strupar: 'Tuchel poznaje igru Cityja'

Branko Strupar se nadovezuje:

"Ako netko poznaje igru Cityja i kojeg je i dobio u finalu Lige prvaka, kad je bilo sve predviđeno, to je Tuchel sa Chelseajem. Kad su svi vidjeli City kao favorita, kao i ja. Znači, Tuchel jako dobro poznaje City i Guardiolu, iako po meni Građani nekako najednostavnije kreiraju šansu. Najbrže dolaze do prilika. Imaju Erlinga Braut Hålanda. Nema ga dva-tri tjedna, a kad se vratio opet trpa. Ma, čudo igrač. Ako bi netko trebalo obilježiti ove sezone, poslije Messija i Ronalda su Håland i Mbappe. Dajem prednost Cityju, igraju kod kuće. Bayern je izgubio od Freiburga u Kupu. Ne znam, još je friška epizoda sa Tuchelom. U svakom pogledu je City favorit doma. Tu bi tipovao na City, iako Bayern uvijek može do završnice. Mislim da se i Eric Maxim Choupo-Moting kod Bayerna ozlijedio, pa nemaju pravu špicu ali to je uvijek Muller, već godinama kao lažna devetka neizostavni dio Bayerna.", ističe nam Branko Strupar.

Nikola Jurčević: 'Inter se muči'

Nikola Jurčevićo srazu Benfice i Intera navodi:

"Taj dvoboj je u sjeni Man Cityja i Intera, iako se radi o odličnim momčadima, pogotovo Benfica koja igra lijep nogomet i koja je u svojoj skupini pokazala da ima izuzetnu kvalitetu, iako bez za nas zvučnih igrača. S druge strane, Inter je promijenjiv, muči se. Ostao je daleko iza Napolija bez šanse za prvaka, međutim igraju ne baš lijepo, ali pragmatično, onako talijanski nogomet - na rezultat. To su pokazali gdje su u knapu prošli još jednog portugalskog predstavnika Porta u prošlom kolu. S jedne strane, Benficina razigranost, puno ljepša igra i nogomet koji pružaju. S druge strane, Interova poznata igra na rezultat i sve je otvoreno".

Branko Strupar: 'Benfica je ozbiljna'

Branko Strupar za kraj navodi:

"Stvarno je nevjerojatno kako taj Inter igra. U lošoj su formi, pod velikim pritiskom je Simeone. Benfica je pokazala da su ozbiljna portugalska momčad, prvi su na tablici. Dobro igraju, imaju dobre pojedince tako da... Stavio bih kao favorita Benfic, jer igraju kod kuće. Oni su baš dobra momčad, dok je Inter u velikoj krizi. U današnjoj utakmici bi tako stavio. Tipujem na domaćine. Kreće spektakl".