Jokić Amerikancima održao lekciju iz povijesti košarke pa novinarima ponudio pomoć

Denver Nuggetsi svladali su LA Clipperse sa 101:99 u Intuit Domeu u Los Angelsu i izjednačili rezultat u seriji prvog kruga doigravanja na 2:2. Prvo ime Denvera ponovno je bio sjajni Nikola Jokić s 36 poena, 21 skokom i osam asistencija, a zakucavanjem sa zvukom sirene istaknuo se i Aaron Gordon. On je prvim takvim uspjelim šutom donio pobjedu Nuggetsima u zadnjim stotinkama utakmice.

To je zakucavanje stiglo nakon promašenog šuta Jokića, trostruki MVP u potpunosti je promašio obruč, ali neuspjeli šut završio je kao savršena asistencija za njegovog suigrača. Obojica su nakon utakmice bili na konferenciji za medije gdje je Gordon ovako prokomentirao svoje zakucavanje: "Bilo je to lijepo dodavanje", nakon čega se samo uključio Jokić dodavši: "Da, stvarno je". Američki novinari potom su pitali Jokića je li to stvarno bilo dodavanje na što je on kroz smije odgovorio: "Ne, nije."

Ipak, Jokić je stvarno briljirao u drugom dijelu press konferencije kada je ispričao kako je njegov bivši reprezentativni suigrač Miloš Teodosić na sličan način promašio šut koji je onda ispao asistencija za njegovog suigrača te kako je njihova momčad pobijedila utakmicu na identičan način. Održao im je tako kratku lekciju iz povijesti Eurolige pa im ponudio pomoć: "Možda vam mogu pomoći napisati tekst o tome."

