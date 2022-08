U četiri utakmice Niko Kovač na klupi Wolfsburga nema ni jednu pobjedu, tek dva remija i dva poraza te se trenutačno nalazi na 15. mjestu. Njemački list Frankfurter Rundshcau piše kako se Kovač ne slaže najbolje sa zvijezdom Wolfsburga, napadačem Maxom Kruseom.

Kruse je stigao u Wolfsburg početkom ove godine i iako je u polusezoni zabio sedam golova, on i Kovač se ne podnose.

'Oni su kao vatra i voda'

"Hrvat ne poznaje milost, njegovi su igrači istrenirani sve do posljednjeg mišića. Nije trpio prohtjeve Thomasa Mullera i Alexa Meiera. Svatko tko poznaje Maxa Krusea zna da je on briljantan igrač koji stvara razliku na terenu, no on je slobodan duh, individualac koji nema dlake na jeziku.

Očito je da njih dvojica ne pašu. Nikako ne mogu odgovarati jedan drugome. Oni su kao vatra i voda. Krusea živcira Kovačeva strogoća. Wolfsburg igra nogomet kakav Kruseu ne odgovara. Njemu treba sloboda", piše Frankfurter Rundschau.