Hrvatski trener na klupi Monaca Niko Kovač vratio se u prošlosezonsku formu sa svojim klubom. Nakon teškog starta sezone, Kovač i Monaco upisali su svoju treću uzastopnu pobjedu u prvenstvu. Monaco je danas bio bolji od Bordeauxa, kojeg su svladali 3:0.

Nije u ovoj utakmici bilo previše neizvjesnosti, Monaco je stigao do vodstva u 35. minuti, kad je mrežu Žirondinaca zatresao Tchouameni na asistenciju Golovina.

Pobjeda čista kao suza

Ruski fantazist upisao se u strijelca početkom drugog poluvremena, kad mu je situaciju za gol izradio Ben Yedder.

Moglo je u 53. minuti biti 3:0, no Var se oglasio i poništio pogodak Kevina Vollanda zbog zaleđa. No nije to ponukalo Ben Yeddera da u 64. minuti zabije za konačnih 3:0 iz penala i pobjedu čistu kao suza.

Monaco ima 14 bodova nakon ove utakmice i trenutno su šesta momčad francuskog prvenstva.