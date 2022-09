Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo trebao je, prema svim nagađanjima, napustiti Wolfsburg ovoga ljeta, međutim to se nije dogodilo i Vatreni je ostao i, kako sada vidimo, upao u problem.

Njemački Kicker piše kako je Brekalo u podosta nepovoljnoj situaciji i da mu opasno visi nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru krajem ove godine.

"Sezona je za njega počela obećavajuće. Niko Kovač ga je stavio u početnu postavu protiv Werdera, no Brekalo je razočarao. Potom je dvaput bio zamjena protiv Bayerna i RB Leipziga te je ostao na klupi protiv Schalkea i Kolna, usprkos napadačkim problemima Wolfsburga", piše Kicker. Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, stavio je Brekala na popis za Ligu nacija, ali tu je riječ o širem popisu i pitanje je hoće li ga staviti na uži popis za utakmice s Danskom i Austrijom 22. i 25. rujna.

Kovaču ne odgovara

"Smanjile su se Brekalove nade o nastupu na Svjetskom prvenstvu. Zna da će morati igrati za Wolfsburg ako želi u Katar na zimu. Međutim, s obzirom na početak sezone to je malo vjerojatno. Kovač želi agresivnu igru u duelu i beskompromisne napadače za presing. Brekalo je po tom pitanju ograničen", navode Nijemci i samim time ukazuju na veliki problem kod Nike Kovača koji u klubu ima manjak napadača koji su sposobni igrati onako kako on želi.

Naglašavaju kako je Wolfsburg otvoren za prodaju Brekala, i da je bilo zainteresiranih klubova iz Serie A, međutim do transfera nije došlo. Ističu kako će se Brekalo morati izboriti za mjesto u momčadi do zime, kao i da ima ugovor do ljeta sljedeće godine te da sigurno neće dobiti novi.

"Mora se nadati naklonosti izbornika Dalića. Kovač zna za brige svojeg igrača. Svaki reprezentativac želi ići na Svjetsko prvenstvo i za to se mora potruditi, Kovač je to poručio tijekom priprema", zaključuje Kicker.