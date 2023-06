Denver Nuggetsi osvojili su prvi naslov prvaka NBA nakon što su sinoć u petoj utakmici finala pred svojom publikom sa 94-89 pobijedili Miami Heat i slavili u seriji sa 4-1.

Denver je do pobjede odveo Nikola Jokić koji je utakmicu završio sa ​​28 koševa i 16 skokova.

Nakon što prvi put u tri sezone nije proglašen MVP-jem sezone nagradu, Jokić je umjesto toga pomogao Denveru da osvoji svoj prvi naslov i izabran je za MVP-ja finala. Nuggetsi nikada nisu izgubili više od dva puta u bilo kojoj seriji doigravanja i završili su s deset pobjeda u zadnjih 11 utakmica u postsezoni.

"Dobro je, dobro je. Sada konačno možemo kući", rekao je Jokić odmah nakon pobjede

Jokić je na putu do svog prvog prstena ispisao povijest tako što je postao prvi igrač u povijesti lige koji je u playoffu postigao 600 poena i tome pridodao 269 skokova i 190 sistencija.

Tim povodom Nike Basketball je napravio kratku reklamu u kojoj odaju počast veličini kakav je srpski košarkaš.

"Srbin ušeta u arenu. Osvojio je MVP titulu. Osvojio ju je drugi put. Vodio je svoj tim do playoffa. Onda u finalu. Osvojio je prsten. Ujedinio je grad. I svi su sretni. To je to. To je poanta", smjenjuju se ove rečenice jedna za drugom u reklami, u kojoj onda uz njihov logo i njegovu nasmijanu fotografiju piše jednostavno: "Nije šala".