Nogometaši Real Sociedada i Seville igrali su u petom kolu španjolske La Lige u San Sebastianu neriješeno 0-0.

Najbolju priliku na utakmici imao je domaći igrač Mikel Ojarzabal, koji u 27. minuti nije uspio iskoristiti jedanaesterac. Ivan Rakitić je za Andalužane igrao prvo poluvrijeme, ali nažalost nije odigrao baš najbolje i to su također primijetili novinari ugledne španjolske Marce.

Marca je bila podosta oštra u svojoj kritici i poručila je kako Rakitić više ne smije biti prvotimac.

'On ne smije biti prvotimac'

"Bila je to užasna partija Hrvata, koji zbog toga nije ni odigrao do kraja. Uvijek kasni te s Papuom Gomezom minira pokušaje Seville da oslabi pritisak suparnika. Jednako je loš i kada ima loptu. On jednostavno ne smije biti prvotimac", piše Marca, ali se tu ne zaustavlja.

U nastavku navode kako je Sevilla odahnula kada je Rakitić zamijenjen.

"Trener Lopetegui je vidio da Papu i Rakitić ne mogu podnijeti kada suparnik pritisne Sevillu. Real Sociedad ju je uništio presingom i Sevilla je odahnula tek kada je Rakitić zamijenjen. Već je puno puta dokazano da s njima dvojicom Sevilla ne može igrati", napisala je Marca jednu od najgorih kritika do sada Hrvatu.