Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić vratio se u Wolfsburg nakon posudbe u Borussiji Dortmund. To ne bi bila neka vijest da se Pongračić nije obrušio na određene ljude u Wolfsburgu nakon što je otišao u Dortmund, tako da ne čudi da ga mnogi tamo ne žele vidjeti, usprkos tome što je na klupi tog kluba sada - Niko Kovač.

Pongračić zbog bolesti nije bio na početku priprema njemačkog kluba, ali se sada vratio treninzima. Njegov povratak na nogometne terene komentirali su i njemački mediji, koji očito nisu veliki obožavatelji lika i djela Vatrenog.

"Profesionalac za skandale najradije nikada više ne bi igrao za Wolfsburg. Oni ga se žele riješiti čim prije, ali ima ugovor s njima do 2024. godine", pisao je nedavno popularni Bild.

Kovač ne odustaje od Vatrenog

Podsjećamo, Pongračić je u jednom podcastu otvoreno govorio protiv kluba i njegovih zaposlenika tako da ne čudi što Nijemci pišu: "Branič će po prvi put nakon posudbe u Dortmundu stupiti u kontakt sa starim, ali i novim kolegama. Neće svi biti sretni što ga vide", piše Bild pa podsjeća na njegove "grijehe".

"Ilegalni korona party, pričanje o internim informacijama, tužba protiv kluba", samo su neki od prijestupa na koje je podsjetio Bild. Ipak, valjda istaknuti kako je Kovač poručio Pongračiću da mu vrata Wolfsburga nisu zatvorena.

"Znam što se sve događalo. Znam i što ljudi govore o njemu. No, ja vjerujem da je on izuzetno dobra osoba i da ima veliko srce. Zaslužuje moju priliku. Ne znam hoće li ju iskoristiti, ali znam što on može. Ako napravi sve što može, bit će od pomoći našoj momčadi", veli Niko.