Bivši izbornik Hrvatske, Niko Kovač, preuzeo je momčad Wolfsburga i potpisao je ugovor do ljeta 2025. godine. Tim je povodom njemački Bild objavio vrlo zanimljiv članak posvećen Kovaču, kojeg vrlo dobro poznaju još iz dana kada je vodio Eintracht i Bayern, a pratili su ga, očito i u Monacu kao i ranije u reprezentaciji.

Wolfsburg ima plan vratiti se u vrh njemačkog nogometa. Ove sezone završili su na poražavajućem 12. mjestu Bundeslige i vjeruju kako imaju dovoljno jaku momčad za borbu za mjesta koja vode u Ligu prvaka ili najmanje Europa ligu.

Bild je prvo naveo činjenicu da je Kovač došao u klub u kojem se treneri ne zadržavaju dulje od dvije godine. "Nadamo se da će se zadržati dulje od svojih prethodnika... Kao bivši profesionalac, Kovač zna kako igrači dišu. Svakodnevni odnosi neće biti previše formalni. Igračima će biti dopušteno trenera zvati imenom", ističu Nijemci.

Nema laganja

Međutim, naglašavaju da će igrači morati biti vrlo oprezni u odnosu s Kovačem te da je on veoma osjetljiv kada su u pitanju neke stvari. "Kovač ne podnosi prigovore, on je u svlačionici jedini šef. Dođe li do sukoba, buntovni igrači ubrzo bi mogli biti otpisani", piše Bild i ističe kako je Kovač posebno osjetljiv na laži. "Onaj tko slaže Kovaču, gotov je", tvrde Nijemci.

Pišu da je Kovač nekada bio sjajan veznjak, ali da kao trener uživa u slaganju taktike. "U Eintrachtu je koristio četvoricu ili petoricu u obrani, dok se u napadu oslanjao na jednog ili trojicu", piše Bild i ističe da je Kovač s tada slabašnim Eintrachtom uzeo njemački kup protiv Bayerna.

Potom izdvajaju još nekoliko metoda Nike Kovača. "Nije mu problem poslati zvijezde na klupu ili tribine. Voli rotirati igrače, a o tome je učio od Ottmara Hitzfelda. Kao pripravnik promatrao je što rade veliki treneri poput Pepa Guardiole, Jurgena Kloppa i Thomasa Tuchela", pišu Nijemci i zatim nastavljaju.

Kovačeva pravila

"Veliku važnost daje kondiciji, s čime su igrači Wolfsburga imali problema. Pritom bi dnevna vađenja krvi i mjerenja vrijednosti trebala spriječiti ozljede mišića", navodi Bild i zatim citira Kovača: "Da nisam uspio kao nogometaš, bio bih sportski liječnik".

Na koncu su opisali što čeka igrače kada Kovač preuzme klub.

"Kovač će u prvim tjednima natjerati igrače da se oznoje. Onoga tko ne bude radio kako treba Kovač će ubrzo pritisnuti. Igrači mogu očekivati 150 minuta duge treninge, a videoanalize bit će dostupne na mobitelima. Ni u Wolfsburgu vjerojatno neće slijediti trend veganske prehrane. Kovačevi igrači smiju jesti odrezak. Ipak, važna mu je pravilna prehrana, a mlaka voda može ići uz jelo za bolji rad metabolizma", stoji u tekstu. "Obitelj je za Kovača svetinja, što se odnosi i na najdraže igrače. Za sprovode uvijek daje slobodne dane. Spreman je razgovarati i o drugim obiteljskim temama", zaključuje Bild.