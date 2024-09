Nijemci pronašli način kako sačuvati Vuškovićevu formu: 'Na njemu je da odluči'

Hrvatski nogometaš Mario Vušković treninzima s HSV-om vratit će se u rujnu 2026. godine, odnosno nakon što mu istekne suspenzija.

Podsjetimo, Sportski sud Njemačkog nogometnog odlučio je suspendirati Vuškovića do 2026. nakon što ga je osudio za uzimanje krvnog dopinga EPO-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njemački drugoligaš od tada radi sve kako bi pomogao svome igraču. Trener HSV-a Steffen Baumgart spomenuo je dvije malonogometne lige Baller League i Icon League kao opciju za Vuškovića da nastavi održavati formu.

"Prije svega, važno je da se on općenito održava u formi. Također, neka razmisli o opciji igranja malonogometne lige. Mislim da je to jako dobra ideja, ali to neka bude Mariova odluka. On će sam odlučiti što je najbolje za njega. Mario već trenira čak dvaput dnevno i daje nam do znanja da je 100 posto spreman za povratak. Mi ga i dalje pratimo i dokumentiramo sve što radi, stoga je ta alternativa s malim nogometom, kao što sam rekao, nešto o čemu bi bilo dobro barem razmisliti", piše Transfermarkt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HSV je početkom tjedna objavio kako će ugovor s bivšim hajdukovcem biti zamijenjen ugovorom kojeg će obnoviti nakon što hrvatskom nogometašu istekne suspenzija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa