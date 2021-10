Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno osuđen za nezakonito izvlačenje novca iz Dinama, Zdravko Mamić, javio se nakon dužeg vremena na Facebooku s komentarom vezanim za nogomet.

Mamić se oglasio nakon Hajdukova poraza protiv Slaven Belupa, a komentirao je nedavno predstavljen petogodišnji plan i strategiju splitske momčadi. Predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić je zajedno sa suradnicima prije dva dana predstavio ciljeve Hajduka do 2027. godine. U tom razdoblju žele osvojiti dva puta prvenstvo, a u ostalim sezonama uzeti barem jedan Kup i biti drugi, te namjeravaju dva puta igrati kvalifikacije Lige prvaka i Europa lige, jednom skupinu Lige prvaka, jednom skupinu EL i triput skupinu Konferencijske lige. U Konferencijskoj pak očekuju da će ući jednom u šesnaestinu i jednom u osminu finala. Naveli su i da žele prosječnu dob A momčadi između 24 i 26 godina, te da svake sezone žele promovirati dva mlada igrača u prvu momčad.

'Komunizam još nije mrtav'

Mamić se na vrlo provokativan i pomalo sarkastičan način osvrnuo na Hajdukov plan u podužoj objavi, koju prenosimo u cijelosti.

"Prije dva dana sam saznao da komunizam nije mrtav i da se u 2021. godini još uvijek donose petoljetke i to ni više ni manje na području uspjeha u sportu. Ne organizacije, ne financija, nego uspjeha. Razmišljao sam dugo da li da to komentiram ili ne, jer ne zelim biti hejter, ali smatram da je to zbog velikog broja upita koje sam primio i edukacije mladih moja obveza. Za sve one koji žele biti uspješni u bilo kojem poslu poslušajte savjet od čovjeka koji je jedini obećao deset titula zaredom i obećano ostvario, te usput ostvario uspjehe kakve ovakvi planovi ne bi u 40 godina – manite se papira, odbora, samoupravljanja i planova, stvari se mijenjaju iz minute u minutu, svi vi odrasli na internetu to znate. Uspjeh dolazi samo ako ste onaj koji svoj posao živi 24 sata dnevno, 365 dana u godini! Kada taj uspjeh ostvarite, budite spremni da će vam ga sitne duše pokušati minirati i omalovažiti! Usudite se biti uspješni, usudite se biti vanzemaljci! Donošenje petoljetki o vremenskoj prognozi, količini UV zračenja i kvaliteti zraka pustite onima koji za to imaju vremena", napisao je Mamić.