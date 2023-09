Stadion Stožice u Ljubljani okupio je nekadašnju kremu europskog nogometa. Sve je počelo od inicijative predsjednika UEFA-e Aleksandra Čeferina, koji je predložio humanitarnu utakmicu velikih zvijezda. Mnogi su se odazvali pa smo pred 16.000 navijača vidjeli nogometne legende u crvenoj i plavoj momčadi, a na kraju je završilo bez pobjednika 1-1 pa su o pobjedniku odlučivali jedanaesterci gdje su bolji bili plavi (5-3).

Za crvenu momčad nastupili su David James, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Mikael Silvestre, Branko Ilić, Aljoša Asanović, Robert Pires, Vladimir Šmicer, Luis Figo (kapetan), Oliver Bierhoff i Andrij Ševčenko, a na klupa su bili Milenko Ačimović, Hamit Altintop, Mišo Brečko, Bojan Jokić, Robert Koren te Ivica Olić, a izbornik im je bio Fabio Capello.

Plavu boju su 'branili' Gianluigi Buffon, Eric Abidal, Vedran Ćorluka, Paolo Maldini (kapetan), Zvonimir Boban, Clarence Seedorf, Miran Pavlin, Predrag Mijatović, Mario Mandžukić te Miroslav Klose, a na klupi su čekali Dimitar Berbatov, Boštjan Cesar, Giorgios Karagunis, Levan Kobiašvili, Milivoje Novaković i Marcos Tavares, a njima je izbornik bio Matjaž Kek.

Nogometne legende na teren Stožica pred 16.000 navijača su izašla u pratnji djece koja su u poplavama ostala zarobljena u vrtiću, a spasili su ih vatrogasci. Kao veliko iznenađenje svih stigao je Zlatan Ibrahimović koji se pojavio u plavom dresu pa dobio i kapetansku traku, a onda na samom početku i zabio, no gol je poništen zbog zaleđa.

U 10. minuti Srna je kao u najboljim danima prošao po desnoj strani i ubacio u sredinu za Bierhoffa, koji je malo zakasnio pa je probala lijepa prilika. Crveni su zabili u 15. minuti kada je Asanović kao u najboljim danima podvalio iza obrane za Bierhoffa koji prolazi Buffona i zabija, no opet se uključio VAR i poništio gol.

U 21. minuti napokon je pao gol i to iz jedanaesterca kojeg je skrivio Abidal, a crvene je u vodstvo doveo Ševčenko koji je prevario Buffona.

Na prvu priliku u nastavku čekali smo do 34. minute kada je s 20-ak metara opalio Olić, ali otišlo je to daleko do gola. U 38. minuti Figo je pokušao iz daljine lobati Buffona, ali završilo je to na vanjskom dijelu mreže. Zlatan Ibrahimović je u 45. minuti pao u šesnaestercu nakon kontakta s Ilićem, a za sudac nije bilo dvojbe te je pokazao na bijelu točku. Šveđanin je sam preuzeo inicijativu i zabio za 1-1.

U 59. minuti Olić je imao priliku donijeti pobjedu crvenima, no iz blizine je pucao preko gola. Bila je to ujedno i posljednja prilika na utakmici. Kako nije pala odluka u 60 minuta, o pobjedniku su odlučivali jedanaesterci.

Prvi je pucao Srna, no obranio mu je Buffon. Novaković, Berbatov, Tavaressu potom bili sigurni za plave, baš kao Figo, Pires i Karagounis za crvene. Pobjedu su plavi osigurali su tako što je Altintop pogodio gredu.

