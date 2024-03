Hrvatska je u utorak osvojila ACUD kup koji se održavao u Egiptu pobjedom u finalu protiv domaćina s 4-2 (1-1), a pred nama je veliki derbi Dinama i Hajduka, što Rijeka sve gleda s prve pozicije. Stoga je najbolji sugovornik bio bivši Vatreni Ivan Vargić koji je za Net. hr komentirao situaciju s vratarima u reprezentaciji i šansama Rijeke da osvoji naslov.

Koliko je nogometno tržište problematično najbolji je primjer Ivica Ivušić. Vi to vrlo dobro znate. Bio je u Interu i Olympiacosu sada je u Pafosu, Je li problem što je sada na Cipru?

"Pa Cipar sigurno nije liga koju pratimo u Hrvatskoj, koju doživljavamo. Ali svakako je izuzetno jaka liga. Tamo imate 5-6 klubova koji ulažu puno novca i ima jako puno stranaca koji tamo igraju. Tako da tih 5-6 klubova stvarno ima kvalitetu. Ima puno tvrdih i jakih utakmica. Dakle, liga je prilično jaka. Jedino što je u prošlosti bilo nekih problema s kladionicama, ali mislim da sada sve ide prema gore", priča Vargić i nastavlja:

"Nemaju jaku reprezentaciju, čisto zato što u ligi igra puno stranaca. Mislim da im stranci donose više kvalitete i siguran sam da je to kvalitetna liga i da ne bi trebalo biti problema. Svaki put kad je stao na gol reprezentacije dokazao je svoju klasu. Kad god je trebalo, moglo se na njega osloniti. Obranio je ono što je trebao i puno više. Momčadi je dao sigurnost. I sad na turniru, kad je trebao u tim penalima, spasio nas je da se plasiramo u finale.

Dalić je ravnomjerno rasporedio minutažu, svakom golmanu po 45 minuta? Tko Vam se činio najbolji od te četvorice?

Jako sam sretan što su sva četiri dobra. Livakovića već znamo. Stalno je na golu i broj jedan u reprezentaciji. Jako sam sretan što su svi dobili priliku braniti za reprezentaciju. Ovo je natjecateljski turnir, a ne prijateljska utakmica. Lijepo je osvojiti trofej, pa makar i na takvom turniru. Jako sam sretan što je svima podijelio minutažu, što je vidio kako djeluju u utakmici za reprezentaciju. Jedno je braniti u klubu, a drugo je braniti u reprezentaciji. Kotarski je najmlađi od njih, Labrović je odmah iza njega. Svi su konstantni i jako dobri. Izbornik Dalić i stožer imaju slatke brige za EURO.

Razgovarajmo o HNL-u iz perspektive Rijeke. Predsjednik Mišković rekao je da je najveća stvar što igraju mladi Riječani. To je najveći plus čak i ako se ne osvoji prvenstvo.

Ove sezone Smolčić, Galešić, Hodža, dakle lijepo je. Svi moramo biti svjesni da kada se ganja rezultat neki i Europa, teško je gurati pet-šest igrača iz vlastite omladinske škole. Ali ova tri igrača odlučuju utakmicu i to prave derbije. To je svakako veliki dobitak za Rijeku i pokazuje da riječka škola može iznjedriti jako dobre igrače. Sjetimo se samo Frigana koji je otišao u transfer u Belgiju za oko 5 milijuna eura. Dakle, to je priznanje trenerima koji rade u školi da rade dobar posao i da idu u dobrom smjeru.

Rijeka je favorit za naslov do kraja sezone, gdje se mogu poskliznuti?

Može se poskliznut na svakoj utakmici. Vidimo da nije lako Rudeš pobijediti, pogotovo kada imaš upisane bodove. Dakle, možete se poskliznuti bilo gdje, ali sa svojim stavom, sa svojim pobjedničkim mentalitetom u većini utakmica su veliki favoriti. A ima još devet utakmica, devet utakmica je puno, to je 27 bodova. Ali odradili su dobar posao i stigli su do ove pozicije.

Kažemo svi, oni nemaju pritisak, Nije baš da nemaju pritisak, od početka HNL-a ništa se nije osvojilo, osvojilo se 2017. Sada je ovo nakon sedam godina, nije da nema pritiska, ima ga. Hajduk i Dinamo imaju vojsku navijača. Treba samo gledat sebe i pobjeđivat.

Igra se derbi Dinama i Hajduka u subotu, tko je po vama favorit i što je najbolje za Rijeku?

Iz riječkog kuta je najbolje neriješeno da Rijeka pobjegne Dinamu i Hajduku, s tim da se mora prvo pobijediti Rudeš. Neće biti problema ni ako Hajduk ili Dinamo pobijedi, ima se još za igrati. S obzirom na situaciju oko kluba, dao bih prednost Hajduku, imaju sjajnog pojedinca u Livaji. Dinamo se baš i nije proslavio ove godine na gostovanjima u Europi, iako su dobili Betis i pokazali što mogu.