Čini se kako era nekih nogometnih zvijezda dolazi svojem kraju. Neymar je u razgovoru za DAZN otkrio kako će mu Svjetsko prvenstvo u Kataru vrlo vjerojatno biti zadnje.

Kazao je kako više nije siguran ima li dovoljno mentalne snage za nogomet.

"Mislim da će mi to biti zadnje Svjetsko prvenstvo. Vidim to kao svoje zadnje prvenstvo jer ne znam imam li i dalje dovoljno mentalne snage nositi se s nogometom. Dat ću sve od sebe da budem u dobroj formi i da osvojim prvenstvo sa svojom državom te tako ostvarim svoj najveći dječački san. Nadam se da to mogu učiniti", rekao je.