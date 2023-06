Brazilski nogometaš Neymar dva mjeseca nakon što je objavio kako mu je djevojka Bruna Biancardi trudna, na društvenim mrežama javno se ispričao jer ju je varao.

"Bru, radim ovo za nas dvoje i našu obitelj. Opravdam neopravdano. Nisam trebao. Ali trebam te u životu. Vidio sam koliko si bila izložena, koliko si platila zbog svega ovoga i koliko želiš biti uz mene. I ja uz tebe", započeo je Neymar pa nastavio:

"Pogriješio sam. Usuđujem se reći da svaki dan griješim, na terenu i izvan njega. Ali svoje pogreške u privatnom životu rješavam kod kuće, privatno s obitelji i prijateljima. Sve je to stiglo do jedne od najposebnijih osoba u mom životu. Žena koju sam sanjao da imam uz sebe, majka mog djeteta. Došlo je do vaše obitelji, koja je danas moja obitelj."

"Bru, već sam se ispričao za svoje pogreške, za nepotrebno izlaganje, ali osjećam se dužnim to javno reći. Ako je privatna stvar postala javna, isprika mora biti javna. Ne mogu se zamisliti bez tebe. Naša će svrha prevladati, naša ljubav prema našoj bebi će pobijediti, naša ljubav jedno prema drugom će nas ojačati. Uvijek mi, volim te", napisao je brazilski nogometaš u javnoj isprici na Instagramu.

Objava je u tri sata sakupila više od šest milijuna lajkova, a svidjela se između ostalih i Luki Modriću, Ivanu Rakitiću, Luki Sučiću…