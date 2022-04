PSG je ovog vikenda u sklopu 30. kola francuske Ligue 1 rasturio Lorient s 5:1, a fantastičnu utakmicu odigrao je udarni trojac pariške momčadi. Neymar je upisao dva pogotka, Lionel Messi je zabio jedan, dok je Kylian Mbappé postigao dva pogotka te čak tri namjestio.

Posljednjih mjeseci trojac je na udaru kritika, a ponajviše Neymar za kojeg mnogi smatraju da mu nogomet nije na prvom mjestu te da nije na 100 posto svojih mogućnosti. Čak se spominjalo i da želi otići te da na treninge dolazi gotovo pa pijan.

Daniel Riola s RMC-a pisao je kako Brazilac dolazi na treninge u pripitom stanju, a sada mu je Neymar odgovorio putem društvenih mreža.

Branio ga i Ronaldinho

"Uspio sam to napraviti jer sam bio pijan. Kao što pričaju…", napisao je Neymar na svojim društvenim mrežama i tako odgovorio na kritike. Uz poruku kritičarima objavio je i pogodak koji je postigao.

Brazilac je ove sezone odigrao 22 utakmice za PSG, a pritom je postigao sedam pogodaka i podijelio pet asistencija. PSG je ispao od Real Madrida u Ligi prvaka te ponovno nisu uspjeli ostvariti najvažniji im cilj. U Francuskoj su trenutno na prvom mjestu s 12 bodova više od drugog Marseillea.

Nedavno je Ronaldinho stao u obranu Messija, Mbappéa i Neymara, za kojeg legendarni Brazilac tvrdi:

""On je jedan od najboljih na svijetu i svake godine nešto osvoji. U Brazilu je on naša zvijezda i naš vođa te mi se čini da su ljudi zadovoljniji s njime u odnosu na navijače PSG-a. Ne mogu podnijeti kad mu se zviždi. Mrzim to. Ljudi imaju različita mišljenja i načine razmišljanja, ali se ne fokusiram na to".