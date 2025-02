Urnebesne priče Neymara: 'Otvaram vrata u gaćama, kad ono Pep. A ovako sam Messija naučio pucati penale'

Brazilska nogometna zvijezda Neymar u četvrtak je gostovo na podcastu Podpah i otkrio dvije zanimljive priče, o tome kako su ga milimetri dijelili od toga da ne prijeđe u Barcelonu te kako je u jednoj stvari podučio velikog Lionela Messija.

S Argentincem je Neymar dijelio svlačionicu u Barceloni i malo kraće u PSG-u, a Brazilac tvrdi da je u tome 'pariškome' razdoblju pomogao Messiju u promjeni njegovog stila izvođenja jedanaesterca.

"Ja sam ga podučio u penalima. Trenirali smo izvođenje jedanaesterca u Parizu, a on je komentirao: 'Kako možeš izvoditi tako jedanaesterce?'. Pogledao sam ga i rekao: 'Zar me stvarno to pitaš? Pa ti si Messi! Ako ja mogu ovako pucati, možeš i ti. Samo treniraj'. Leo se na to nasmijao i počeo pokušavati. Tako je to počelo", otkrio je Brazilac.

Upravo je Messi bio i ključan za Brazilčev dolazak u Barcelonu. Neymar je otkrio na istome podcastu kako je malo nedostajalo da 2012. umjesto Barcelone obuće dres drugog velikana.

Brazilski napadač prešao je na ljeto 2012. u Barcelonu gdje su Katalonci dobili veliku bitku nad Realom, ali Neymar otkriva kako je na početku 2012. skoro otišao u Bayern München.

Naime, prilikom dodijele Puskas nagrade koju je tada mladi Brazilac osvojio svojim golom za Santos, u njegovu hotelsku sobu došao je Pep Guardiola. Španjolski strateg tada je bio na pauzi premda je već potajno dogovorio odlazak u Bayern i upravo je Neymar bio njegova prva želja

"Skoro sam otišao u Bayern zbog Guardiole", otkriva Brazilac zanimljivu anegdotu, "Idem primiti Puskasa u Švicarsku i u svojoj sam hotelskoj sobi. Otac me nazvao u 2 ujutro i rekao je da dolazi k meni. Kad ono moj otac i Guardiola su došli. Bio sam u donjem rublju, na brzinu sam obukao kratke hlače, nisam to očekivao. Tu su bili moj otac, Guardiola i prevoditelj. Pep mi je rekao da me želi odvesti u svoj sljedeći klub", otkrio je Neymar u podcastu.

“Rekao je da će mi dati sve od sebe. Uzeo je laptop, papir i sve mi pokazao. Rekao je da će promijeniti momčad ako ne zabijem 60 golova godišnje. Pitao sam u koji klub ide, rekao je da ne može reći. Inzistirao sam, a on je rekao da će potpisati s Bayernom. Rekao je da zna da je to hladan grad, da nije poput Barcelone ili Madrida, ali je obećao da će se brinuti za mene”, dodao je Brazilac.

Ipak Neymar se na kraju odlučio za Barcelonu jer je sanjao da zaigra s Lionelom Messijem. Real je nudio puno veću plaću, no izgleda da je mogućnost stvaranja paklenog napadačkog tandema presudila.

