Neymar (32), brazilski nogometni superstar i igrač saudijskog Al Hilala, trenutno se oporavlja od teške ozljede i nedavno su se pojavile glasine da razmišlja o odlasku s Bliskog Istoka i povratku u Brazil, no on je to oštro odbacio.

Glasine su postale još ozbiljnije nakon što je on došao pogledati utakmicu svog bivšeg kluba Satnosa i Palmeirasa, na kojoj su mu navijači skandirali da se vrati u Santos.

No, nakon toga ga je on za ESPN oštro demantirao da karijeru nastavlja u domovini.

"Nema šanse. To je sr**e. Imam još godinu dana ugovora sa Al Hilalom. Navijam za Santos, nadam se da ću se jednog dana vratiti, ali trenunto je moj fokus na Al Hilalu. Nadam se da ću imati sjajnu sezonu nakon ozljede", poručio je.

Brazilski napadač je u Al-Hilal stigao iz PSG-a u kolovozu 2013. godine, a prema medijskim izvješćima zarađuje oko 100 milijuna eura po sezoni.

