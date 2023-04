POTOP / Newcastle utrpao 'šesticu' Tottenhamu, pogledajte posramljena lica Perišića, Kanea i društva: 'Baš su ih ponizili'

Potop Spursa Ivana Perišića. U susretu izravnih konkurenata za mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone Newcastle United je na svom terenu deklasirao Tottenham Hotspur sa 6-1 (5-0) u susretu 32. kola engleskog nogometnog prvenstva. Nakon manje od 10 minuta već je bilo 3-0 za "svrake", dvostruki strijelac bio je Murphy (1, 9), a jednom je tragično lošeg Llorisa svladao i Joelinton (6). No, niti tu nije bio kraj mukama "pijetlova", švedski napadač Isak (19, 21) je dodao još dva gola i nakon samo 20-ak minuta igre bilo je nestvarnih 5-0. Lloris je na poluvremenu zamijenjen, Kane (49) je uspio smanjiti na 5-1, da bi Wilson (67) sredinom nastavka postavio konačni rezultat. Britanski tabloid The Sun javlja kako je ovo bilo ponižavajuće za Tottenham, a posebno to vrijedi za petardu u prvom dijelu. "Bilo je to ponižavanje za Spurse, užasavajući rezultat. Neki navijači Tottenhama počeli su napuštati stadion već nakon 9 minuta igre", piše engleski novinar. Ivan Perišić odigrao je čitav susret za Tottenham koji je peti na ljestvici sa 53 boda, šest manje od trećeg Newcastlea i četvrtog Manchester Uniteda, koji drže mjesta koja vode u Ligu prvaka. Usto, Tottenham je odigrao utakmicu više od Newcastlea, a dvije utakmice više od Manchestera. Na vrhu je Arsenal sa 75 bodova, pet manje uz dvije utakmice manje ima drugi Manchester City. U drugom nedjeljnom dvoboju West Ham United je kao gost uvjerljivo nadigrao Bournemouth sa 4-0 (3-0) golovima Antonija (5), Paquete (12), Ricea (43) i Fornalsa (72). Tom pobjedom "čekićari" su preskočili "trešnice" na ljestvici, sada su 13. sa 34 boda, dok je Bournemouth 15. sa 33. REZULTATI 32. KOLA: Petak: Arsenal - Southampton 3-3 (Martinelli 20, Oedegaard 88, Saka 90 / Alcaraz 1, Walcott 14, Ćaleta-Car 67) Subota: Fulham - Leeds United 2-1 (Wilson 58, Pereira 72 / Palhinha 79-ag) Brentford - Aston Villa 1-1 (Toney 65 / Luiz 88) Crystal Palace - Everton 0-0 Leicester City - Wolverhampton Wanderers 2-1 (Iheanacho 37-11m, Castagne 75 / Cunha 13) Liverpool - Nottingham Forest 3-2 (Jota 47, 55, Salah 70 / Williams 51, Gibbs-White 67) Nedjelja: Bournemouth - West Ham United 0-4 (Antonio 5, Paqueta 12, Rice 43, Fornals 72) Newcastle United - Tottenham Hotspur 6-1 (Murphy 1, 9, Joelinton 6, Isak 19, 21, Wilson 67 / Kane 49) Odgođeno: Brighton and Hove Albion - Manchester City Manchester United - Chelsea LJESTVICA: 1. Arsenal 32 23 6 3 77-34 75 2. Manchester City 30 22 4 4 78-28 70 3. Newcastle United 31 16 11 4 54-25 59 4. Manchester United 30 18 5 7 46-37 59 5. Tottenham Hotspur 32 16 5 11 58-51 53 6. Aston Villa 32 15 6 11 45-41 51 7. Liverpool 31 14 8 9 59-38 50 8. Brighton and Hove Albion 29 14 7 8 54-37 49 9. Fulham 31 13 6 12 44-42 45 10. Brentford 32 10 14 8 48-43 44 11. Chelsea 31 10 9 12 30-33 39 12. Crystal Palace 32 9 10 13 31-40 37 13. West Ham United 31 9 7 15 33-41 34 14. Wolverhampton Wanderers 32 9 7 16 27-44 34 15. Bournemouth 32 9 6 17 31-63 33 16. Leeds United 32 7 8 17 41-62 29 17. Leicester City 32 8 4 20 43-56 28 18. Everton 32 6 10 16 24-46 28 19. Nottingham Forest 32 6 9 17 26-59 27 20. Southampton 32 6 6 20 27-56 24