Hrvatski nogometni strateg Igor Tudor glavni je kandidat za trenera francuskog Marseillea pišu brojni francuski mediji, od L'Equipea do La Provence, a prenosi tamošnja novinska agencija AFP.

"Već smo počeli raditi na pronalasku nasljednika našeg dosadašnjeg trenera Jorgea Sampaolija. Vjerujemo kako imamo kvalitetne kandidate, a obavili smo i početne pregovore u svemu“, izjavio je predsjednik Marseillea Pablo Longoria.

L'Equipe, pak, dodatno navodi kako će se već u ponedjeljak riješiti pitanje novog trenera Marseillea i da bi to trebao biti 44-godišnji Igor Tudor koji će navodno potpisati dvogodišnji ugovor.

Trenersku karijeru Tudor je počeo u Hajduku, svom matičnom klubu, gdje je radio od 2013. do 2015., ali i tijekom 2020. godine, no u posljednjem se mandatu nije previše proslavio. Nakon rada u PAOK-u, Karabuksporu i Galatasarayju, u dva navrata je trenirao Udinese, potom bio pomoćni trener Andree Pirla u Juventusu, dok je posljednji i to vrlo dobar posao obavljao u talijanskom prvoligašu Veroni prošle sezone.

Marseille je prošle sezone završio kao drugi na ljestvici francuske Ligue 1 čime je osigurao igranje u Ligi prvaka iduće sezone.