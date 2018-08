NEUTJEŠNI RAKITIĆ NAKON MANDŽINOG ODLASKA: ‘Pajdo moj, žao mi je, ali uvijek sam uz tebe’

Pajdo moj, zao mi je da si tako odlucio ali znas da sam uvijek uz tebe.! Hvala ti na svemu, bile su prelijepe godine zajedno u kockastom dresu…🇭🇷💪 sve najbolje dalje i nadam se da se uskoro vidimo.!!!👏🤗@mariomandzukic_official #uvijekuztebe #iznadsvihhrvatska #samomandzo #slavonskibrod

