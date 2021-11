Baš na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje stižu sjajne vijesti iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, hrvatski nogometaš, Damir Kreilach, inače rođeni Vukovarac, proglašen je MVP-jem svog kluba Real Salt Lakea.

Kreilach je u Salt Lake stigao 2018. godine iz Union Berlina, a posljednjih je mjeseci, odnosno, ove sezone u MLS-u, jedan od najboljih igrača. Upisao je 16 golova i osam asistencija i bez imalo dvojbi najbolji je igrač svog kluba.

Kreilach je rođen 16. travnja 1989. godine u Vukovaru i kada je imao samo dvije godine s obitelji je morao pobjeći iz razrušenog grada. Izbjegli su u Opatiju gdje je Damir kao šestogodišnji dječak napravio svoje prve nogometne korake.

Kreilacha su 2000. godine primijetili u Rijeci i preselio je na Kantridu gdje se zadržao čak 13 godina i dogurao je do statusa kapetana. Kasnije je prešao u Union gdje je bio od 2013. godine sve do odlaska u Salt Lake. Posljednje se vrijeme Kreilacha često gura u reprezentaciju Hrvatske, i on je sam rekao kako bi volio zaigrati za svoju domovinu, ali izbornik Zlatko Dalić nema ga na svom popisu, ponajprije jer je Damir veznjak, a na toj smo poziciji vrlo dobro popunjeni.