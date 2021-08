Policijski službenici spriječili mogući veći sukob navijača. Tako glasi naslov policijskog priopćenje u kojem opisuju što se sve događalo u utorak navečer u zagrebačkoj Dubravi.

"Oko 21.30 sati na području Dubrave, na parkiralištu trgovine u Dankovečkoj ulici, došlo je do tučnjave između navijačkih skupina gostujućeg i domaćeg kluba. Na samom mjestu događaja, radi odbijanja izravnog napada na policijske službenike i sprečavanja daljnjeg napada 400-tinjak navijača, policijski službenici su uporabili sredstava prisile-tjelesne snage i palice prema većem broju osoba kojom prilikom nije bilo ozlijeđenih", navode te ističu:

300 protiv 100

"U daljnjem tijeku postupanja vrlo brzo je uspostavljeno povoljno stanje javnog reda i mira uz prisutnost svih raspoloživih snaga Policijske uprave zagrebačke s ciljem sprječavanja eventualno novih sukoba i održavanja povoljnog stanja. Nadalje, utvrđeno je da je u ranije opisanom sukobu sudjelovalo oko 300 navijača domaćeg kluba te stotinjak navijača gostujućeg kluba".

Dodali su i kako od posljedica sukoba nije bilo ozlijeđenih osoba.

Materijalna šteta

"Međutim oštećeno je pet ugostiteljskih objekata te su oštećena tri parkirana vozila", navode i za kraj ističi kako su "gostujući navijači su napustili područje Republike Hrvatske dok se kriminalističko istraživanje nastavlja."

Eh, ono što posebno nejasno iz svega ovoga je to kako to da nitko od navijača nije uhićen. Divljalo se na očigled policije što se može vidjeti po brojnim snimkama koje kruže društvenim mrežama. Pomalo je to neobično s obzirom na to da u pravilu ovakve navijačke sukobe u pravilu prate uhićenja. Pogotovo što je i policija navela da je upotrijebila sredstva prisile. Znači bili su u izravnom sudaru s navijačima, ali nitko nije završio u 'marici'.

No, to ne znači da do naknadnih uhićenja neće doći jer se 'kriminalističko istraživanje nastavlja'.

A evo, ispod možete i pogledati kako je to 'policija spriječila mogući veći sukob navijača'.