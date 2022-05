Ponajbolji menadžer Prve HNL, Nenad Bjelica, prošlog se četvrtka, pomalo neočekivano, požalio na situaciju u NK Osijeku. Bjelica je razgovarao s predsjednikom kluba Ferencom Sakaljem i kazao je kako očekuje poboljšanja u daljnjem radu, a uoči ogleda s Istrom, koji je završio podjelom bodova i zbog kojeg je vjerojatno izgubio bitku za naslovom prvaka, Bjelica je rekao kako je nezadovoljan radom vodećih ljudi kluba.

"Na neki način sam pokazao nezadovoljstvo. Odgovorno sam preuzeo glavnu ulogu u sportskom dijelu vođenja kluba. Naravno da ja nisam zadužen za rađenje logistike kluba. I vlasnicima i predsjedniku kluba sam iskazao mišljenje o svemu tome. Na vlasnicima je da vide što i kako dalje te na koji način mi kao klub možemo biti klub u pravom smislu riječi. Klub nisu samo trener, igrači i navijači nego i strukture kluba koje bi po meni mogle biti puno bolje i jače u ovoj borbi koju imamo sa znatno jačim protivnikom od sebe u svakom smislu", rekao je Bjelica prošlog tjedna.

Osijek je ovog vikenda, kao što smo kazali, kiksao protiv Istre i to kod kuće na Gradskom vrtu, ispustivši 2:0 prednosti. Međutim, Bjelici je u ponedjeljak stigao neočekivan odgovor i to od vlasnika kluba Lorinca Meszarosa. Meszaros je to napravio javno, putem službene internetske stranice kluba i bio je to, čini nam se, izravan odgovor Bjelici.

Odgovor Bjelici

"Predsjednik Uprave NK Osijek Ferenc Sakalj i član Uprave Vladimir Čohar u subotu su bili u radnom posjetu Felcsútu gdje su s glavnim sponzorom gospodinom Lőrincom Mészárosem razgovarali o budućnosti kluba. Gospodin Mészáros je iskazao zadovoljstvo radom Uprave i naglasio da podržava projekte koji su odrađeni kao i one koji su planirani u idućoj sezoni čime je potvrdio da Klub zacrtanim putem nastavlja slijediti dogovorenu strategiju", stoji u priopćenju.

U Osijeku se očito vodi neki rat, za sada je on ovako tihi, s pokojim podbadanjem, ali tko zna u što će prerasti. Bjelica se ovih dana spominjao čak i u kontekstu odlaska iz kluba i to, vjerovali ili ne, nazad u Dinamo. Čak je i komentirao, dosta enigmatično, te navode.

"Nije trenutak da o tome pričam. Ne reagiram na medijske špekulacije. Ja sam već čuo priče po gradu da sam potpisao predugovor s nekim klubom. Ne znam ni s kojim… Netko tko radi ovoliko koliko ja radim u Osijeku, ne razmišlja o odlasku. Ja ne razmišljam o odlasku u neki drugi klub. To će vrijeme pokazati, ja sam došao u Osijek odraditi posao, najmanje tri godine. Ipak, iznenađenja su uvijek moguća", veli Bjelica.

Inače, Osijek u nedjelju gostuje kod Dinama i Bjelica tu utakmicu mora dobiti ako želi ostati u igri za naslov.