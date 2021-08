U susretu 4. kola Prve HNL Osijek je u nedjelju u gostima na stadionu u Kranjčevićevoj ulici svladao Hrvatski Dragovoljac s 2-1 (1-0), te je s 10 bodova sam na prvom mjestu tablice, dok je Dragovoljac, koji je na zadnjem mjestu, doživio i četvrti poraz. veliki je ovo vjetar u leđa momčadi Nenada Bjelice uoči uzvratne utakmice 3. pretkola Konferencijske lige protiv CSKA Sofije (2:4).

"Bilo je teško, ali u ovakvom ritmu utakmica Europe i HNL-a, po ovim vremenskim uvjetima, samo onaj tko to nije prošao ne zna koliko je teško držati pravi ritam. Zaslužili smo pobjedu, vidi se to po velikom broju prilika, udaraca i kornera. Istina, iz jedine situacije koju je imao domaćin primili smo pogodak, ali nas to ipak nije poljuljalo", izjavio je Belica poslije susreta te se osvrnuo na ono što slijedi.

"Nastavili smo pritiskati, bili smo dovoljno strpljivi. Najvažnije je da smo uzeli bodove. Napravio sam osam izmjena, pokazalo se da mogu igrati i oni koji su češće bili na klupi. Psihološki nam je bitna pobjeda za četvrtak i CSKA, dva gola razlike nisu nedostižna. Svima možemo zabiti dva pogotka, pa makar morali i igrati produžetke", završio je.