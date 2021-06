Bivši trener Dinama i aktualni trener Osijeka, Nenad Bjelica, iznio je teške optužbe na račun vratara Ivana Nevistića, koji je lani potpisao za Modre, ali je ostao na posudbi u Rijeci.

Bjelica krajem travnjak je poslije remija Rijeke i Osijek govorio o korporaciji te je rekao kako je Nevistić igrao za Dinamo.

"Vidjeli ste što se događalo tijekom veljače u sudačkoj organizaciji. To je bila jasna kooperacija Dinama i Rijeke. To je bilo njihovo pravo, ne miješam se u to, ali tu je dotaknut Osijek. Oni su se, govoreći o lošim odlukama protiv njihovih klubova, dotaknuli Osijeka. Ništa mi nismo imali u tome. A kasnije, kupovina i posudbe igrača… Mislim da je svima jasno na što sam mislio. Ono što me najviše potaknulo da to izgovorim je ta utakmica u Rijeci u kojoj i njima i nama trebaju bodovi. Vratar Dinama na posudbi u Rijeci zadnjih 10-15 minuta zadržava igru. Dakle, igra za nekog trećeg. To je bilo jako ružno i zbog toga sam reagirao", kazao je Bjelica za SN.

Stigao mu odgovor

Nevistić je odgovorio Bjelici preko Instagrama.

"Kratak osvrt na paušalne, neutemeljene i nepotrebne izjave gospodina Bjelice u javnom prostoru. Četiri utakmice GNK Dinamo vs HNK Rijeka u sezoni 2020./21., dva puta izabran za igrača utakmice od strane Sportskih novosti. Uvlačenje mene kao pojedinca koji časno i profesionalno odrađuje svoj posao u teorije zavjere smatram potpuno nepotrebnim. Opravdanje neostvarenih ambicija preko mog imena je u najmanju ruku nekorektno. Gospodinu Bjelici želim svu sreću u nastavku karijere", poručio je vratar Modrih.