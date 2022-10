Ponajbolji napadač svijeta, Norvežanin, Erling Haaland postigao je novi hat-trick za Manchester City i to u velikom derbiju protiv Manchester Uniteda. City je slavio rezultatom 6:3, a Haaland je uz tri gola uspio još upisati i dvije asistencije.

Norvežanin nakon osam odigranih kola ima nestvarnih 14 golova na svom kontu i daleko je najbolji strijelac lige. No, uz to postao je i napadač koji je najbrže došao do tri hat-tricka u najvišem rangu engleskog nogometa. Prvom sljedećem, Michaelu Owenu, trebalo je čak 48 utakmica da to postigne, Haalandu je trebalo osam.

Pep nije u potpunosti zadovoljan

Haalandu se danas divi cijeli svijet i svi za njega imaju samo riječi hvale, no njegov trener Pep Guardiola, inače po prirodi perfekcionist i čovjek vrlo teškog karaktera, ima i neke zamjerke.

"Jednom je rekao da bi volio dodirnuti loptu pet puta i postići pet golova. Meni se to ne sviđa. Želim da bude uključen što više i da ima sve više dodira s loptom. Postao je nogometaš da zabija golove, ali hoću da stekne taj osjećaj koji se može imati samo onda kada imaš loptu u nogama. Protiv Uniteda mi se svidjelo što je bio uključen, ali želim da to bude još više, a da ne zaboravi svoj najveći talent - postizanje golova i da je fantastičan u tome", izjavio je Pep.