Niko Kranjčar i dalje je obasut ponudama za novi transfer

Bivši hrvatski reprezentativac ozlijedio je preponu na nedjeljnoj utakmici protiv Tampa Bay Rowdiesa i potrebno mu je mirovanje od nekoliko tjedna. No, to ne znači da se smanjilo zanimanje za Kranjčara.

Italija, Francuska, MLS...

Za njega se raspituju klubovi iz Italije i Francuske, kao i iz najjače američke lige, MLS-a.

"Ozljeda je nesretna, ali za klubove to nije prepreka da ga dovedu. Sad zainteresirani klubovi imaju sjajnu priliku da za manje novca dovedu sjajnog igrača. Ovo im je jedinstvena prilika da povoljno kupe nadarenog veznjaka", kazao je dobro upućeni izvor.

Kranjčaru zasad nije loše u New Yorku gdje živi sa svojom djevojkom, glumicom Zrinkom Cvitešić.

"Od prvog dana to govorim, jako mi se sviđa ovdje. Uživam u New Yorku. Nadam se da ćemo osvojiti proljetni dio sezone. Onda će biti lakše govoriti o mojoj budućnosti. Zanima me i što klub misli", izjavio je Niko za Empire of Soccer.

'Niko ima nekoliko opcija'

NY Cosmos ga želi zadržati, to nije tajna.

"Nadamo se da ćemo uspjeti produljiti ugovor s Kranjčarom, Svjesni smo da ga žele i ostali klubovi, Niko ima više opcija. Mislim da mu nije strana ideja o ostanku, ali vrijeme će pokazati", kazao je za STV Erik Stover, izvršni direktor kluba.