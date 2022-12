Velike borbe odvijaju se u Maksimirskoj 128, dvije struje bore se za vladavinu u hrvatskom prvaku Dinamu. Jedna struja čuva leđa Zdravku Mamiću, dok je druga strana naklonjena Krešimiru Antoliću, čija je smjena pokrenuta prije nekoliko dana na Skupštini GNK Dinama. Mamić je dobio većinu u Skupštini, no Antolić će pokušati steči prednost.

Novinari su danas Antolića na dodjeli godišnjih nagrada zagrebačkim sportašima pitali zašto je na Dinamovoj skupštini pokrenut postupak izglasavanja nepovjerenja.

'Nemam pravo odustati i neću'

"Ono što se događalo na Skupštini sigurno ne ide na čast Dinamu. Ne znam zašto je pokrenut taj postupak, to morate pitati režisera. U protekla tri dana dobio sam šokantan broj poruka i poziva potpore od navijača, zaposlenika kluba… Jer vidim da se perfidno govori da su zaposlenici protiv mene. Petnaest ljudi koji su u skupštini su baš unisono podigli taj listić i ne bih sad ulazio u to zašto se to tako dogodilo. Ljudi su me zvali i plakali i nemam pravo odustati i neću", kazao je Antolić pa dodao:

"Pozivam sve koji odlučuju da se vode zakonitošću i vode računa o Dinamu. Ponosan sam što imam potporu predsjednika Barišića koji nema razloga da mi podilazi. On jako dobro razumije o čemu se tu radi."

'Ja želim voditi klub'

"Kad bih govorio o konkretnim osobama onda bih išao na ruku onome što se stvara u javnosti, a to je da želim voditi klub. Predsjednik i predsjednica uprave vode klub, ja sam dio uprave, dakle nemam ambicija izlaziti iz granica svoje ingerencije."

"Klub je tu iznad svega. Dinamo volim 41 godinu. Stoga, radio ja u Dinamu još jedan dan ili narednih deset godina uvijek ću ga voljeti i emocija će biti ista. Međutim ovdje se radi o tome kakav klub navijači, sponzori, grad i država žele. Žele li da sjedište Dinama bude u Maksimirskoj 128 ili negdje drugdje. Osobno nemam nikakav animozitet prema niti jednoj osobi koja stoji iza te inicijative."