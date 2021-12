Nekadašnji igrač Real Madrida, a danas umirovljeni nogometaš i znanstvenik koji se bavi umjetnom inteligencijom koja predviđa učinak i mogućnosti nogometaša, Esteban Granero, govorio je za španjolski AS o hrvatskom reprezentativcu Luki Modriću.

Granero, koji je ponikao u Real Madridu i za prvu momčad igrao od 2009. do 2012. godine, za AS je nahvalio hrvatskog reprezentativca i nekadašnjeg najboljeg igrača svijeta, ali na zaista poseban način.

Što bi da je na Modrićevu mjestu?

"Da sam na mjestu Modrića, igrao bih do 87. godine. Nisam bio toliko dobar i bio sam daleko od te razine. On je igrač koji dominira cijelo vrijeme, od tehnike do taktike. Prekrasno. On je Zlatna lopta, igra na stratosferskoj razini. Neće moći više raditi stvari koje je radio s 23 godine, ali može raditi mnoge druge koje nije radio prije i koje će klub poput Real Madrida smatrati luksuznim", rekao je Granero.

Granero je u karijeri još igrao za Getafe, QPR, Real Sociedad i Espanyol, prije nego što je 30. siječnja 2020. godine raskinuo suradnju s tim klubom i prešao u Marbellu. Granero još uz nogomet studira i psihologiju na Sveučilištu Compultense u Madridu.