Nogometaši Gorice u susretu su 28. kola Prve HNL kao domaćini svladali Rijeku sa 1-0 (0-0). Jedini pogodak na utakmici bio je autogol mladog Rijekonog stopera Save Čestića u 73. minuti.

U susretu podjednakih suparnika odlučila je pogrešna procjena Čestića koji je glavom preusmjerio pokušaj glavom Babeca sa više od 10 metara, kojega bi njegov vratar Labrović zasigurno obranio, te zatresao svoju mrežu. Prethodno je Krizmanić probio desni bok i uputio odličan centaršut ravno na glavu Babeca.

Gorica je do pgootka stigla u trenucima kada je imala igrača manje na terenu jer je u 61. minuti zbog drugog žutog kartona, kojega je dobio zbog nesmotrenog starta na suparničkoj polovici, isključen domaći napadač Cruz.

Žestoka reakcija Drmića

Inače, ovo je Čestiću već drugi autogol ovoga proljeća, u 23. kolu je također zbog njegove loše reakcije Rijeka izgubila sa 0-1 na gostovanju kod Osijeka.

Rijeka je nakon ove utakmice i poraza gotovo pa ostala bez šansi za titulu, a zbog toga je dosta žestoko reagirao njihov najbolji igrač, napadač Josip Drmić.

"Malo bolje smo igrali nego protiv Hrvatskog dragovoljca, ali skandal veliki, katastrofa. Opet dozvoljavamo ovakvu igru. Ovi igrači što uđu, kad dobiju priliku, to je premalo. Ako hoćeš biti gore, to nije dovoljno. Mislim da nismo svjesni kakvu priliku imamo. Mi to bacamo u more. Svi moramo više raditi, cijeli klub. Ovo neće ići u dobrom smjeru", rekao je Drmić nakon utakmice.