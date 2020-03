NE MOŽE SMISLITI KOVAČA I ZA NJEGA IMA SAMO RUŽNE RIJEČI: ‘Da nije bilo njega možda bi sve bilo u redu’

‘S Kovačem na čelu Bayern je imao težak period’

Hrvatski trener Niko Kovač donio je u svojoj prvoj sezoni na klupi Bayerna dvije titule, onu prvenstva i kupa, ali njegova epizoda u bavarskom divu završila je neslavno i zamjerio se mnogim igračima. No, protiv njega je do sada najružnije govorio samo Rafinha. Brazilac u Kovaču vidi jedini izvor svih problema Bayerna i tvrdi kako je zbog njega morao otići i on i brojne velike zvijezde.

“S Kovačem na čelu Bayern je imao težak period. Da je bilo drugačije, možda bi svi bili još tamo: Robben, Ribery, James Rodriguez, Hummels, Renato Sanches, Arturo Vidal i ja. To nije nemoguće, ali pod Kovačem je to, nažalost, došlo svome kraju”, rekao je Rafinha.

Rafinha je među prvima htio otići, ali Kovač mu je stopirao transfer. “Pitao sam ga za dopuštenje da napustim momčad jer sam imao ponudu Bayera. Molio me je da ostanem i rekao je da mu trebam, a onda jedva da sam dobio priliku igrati, pogotovo u drugom dijelu sezone”, veli Brazilac.