Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 u Beču igra posljednju utakmicu grupne faze Lige nacija. Ono što je sigurno je kako će bečki Ernst Happel stadion biti ispunjen kockicama i hrvatskim obilježjima.

Stotine Hrvata u 8 ujutro krenulo je navijačkim vlakom sa zagrebačkog Glavnog kolodvora do Beča. U vagonima će se za dobru atmosferu pobrinuti tamburaši, a iz udruge 'Iznad svih' na društvenim su mrežama obavijestili pratitelje da je vlak krenuo.

20 000 hrvatskih navijača u Beču

Najavljen je i veliki korteo bečkim ulicama, koji kreće u 15 sati ispred bečke katedrale.

Podsjetimo, Austrija je već osigurala 0:3 pobjedu u Osijeku koja je ostavila gorak okus, a u uzvratu će Vatreni tražiti pobjedu, i to ispred 20 000 svojih navijača, no njih bi moglo biti i puno više s obzirom na to da brojni Hrvati žive u Austriji.