NAVIJAČI SU IZABRALI POGODAK GODINE VATRENIH: I pola godine kasnije ovo izaziva snažne emocije

🇭🇷 Navijači na službenom profilu HNS-a na Facebooku izabrali su pogodak Marija Mandžukića Engleskoj – onaj koji je Vatrene poslao u finale Svjetskog prvenstva – za pogodak godine! 👏 / 🇭🇷 #Croatia fans at HNS official Facebook page vote Mario Mandžukić's strike against England – the one that sent #Vatreni🔥 to the @FIFAWorldCup Final – as the Goal of the Year! 👏 #BudiPonosan #BeProud #Hrvatska #Obitelj #Family